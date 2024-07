Lamine Yamal tornou-se este domingo o jogador mais novo de sempre a jogar numa final de um Campeonato da Europa.

Um dia após ter cumprido 17 anos, o internacional espanhol superou o recorde que pertencia a Renato Sanches, quando em 2016 foi titular por Portugal diante da França, aos 18 anos e 328 dias.

Lamine Yamal is the youngest player ever to feature in a EURO final at 17 years and 1 day ❤️💛#EURO2024 | #ESPENG pic.twitter.com/miSclGW5vZ