Pedro Gonçalves, Francisco Trincão e Paulinho foram vistos com a camisola de Portugal, em Dortmund.

Não, não leu mal, mas a criatividade dos adeptos não tem limites e três jovens decidiram levar os jogadores do Sporting até ao Euro 2024. Nas costas da camisola alternativa da Seleção Nacional, colocaram os nomes dos respetivos atletas e as redes sociais já reagiram.

Foram muitas as pessoas que quiseram partilhar o momento, que conta com milhares de gostos e centenas de comentários, sendo que como é sabido, nenhum dos jogadores integrou as escolhas de Roberto Martínez para a competição.

Veja as fotografias que se tornaram virais: