Roberto Martínez deixou elogios à seleção da Geórgia, na véspera do embate da última jornada da fase de grupos do Euro 2024.



«É uma equipa muito boa. Admirámos a forma como se apuraram, surpreenderam muita gente. Tiveram azar, podiam ter somado mais pontos nos jogos anteriores. Respeitamos muito o que o Sagnol está a construir. O talento individual jovem dá um estilo único à equipa», começou por dizer, em conferência de imprensa.



Pelas razões elencadas anteriormente, o selecionador nacional não vai fazer «uma revolução». «A experiência é importante. Já estive nestas situaçoes em 2018 e 2020. Todos os balneários são diferentes e a competitividade pelas posições é também distinta. A estratégia que precisamos de ter no balneário português é grande. A gestão é diferente, individual. A minha experiência mostra que é importante manter o guarda-redes e crescer como equipa. O foco é ganhar. Não é que todos joguem, não é gerir o balneário, não. É ter uma equipa competitiva», defendeu.



Roberto Martínez referiu ainda que todos os jogos que viu do Euro 2024 foram «muito competitivos» com equipas com «ideia de ganhar e atacar» e recusou olhar além do duelo na Arena AufSchalke, em Gelsenkirchen.



«Oitavos de final? O único foco é tentar o jogo de amanhã [quarta-feira] e continuar a crescer como equipa. A atitude e o compromisso foram exemplares até agora e temos de continuar. Os oitavos de final não são importantes. A Geórgia foi uma seleção que me surpreendeu pelo nível a que chegou ao Europeu. Tem um bloco baixo com uma linha de cinco e capacidade para sair em contra-ataque por jogadores de grande nível», concluiu.



O embate entre Geórgia e Portuga tem início agendado para as 20h00.