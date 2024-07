Harry Kane, em declarações na zona de entrevistas rápidas, após a derrota na final do Euro 2024 diante da Espanha por 2-1:

«É difícil colocar em palavras aquilo que estou a sentir, o jogo foi muito difícil mas conseguimos voltar quando fizemos o golo do empate. Depois sentimos algumas dificuldades e sofrer em cima do apito final é complicado de aceitar. Durante todo o torneio tivemos de correr atrás do resultado, sabíamos que essa resiliência era algo que possuíamos, mas acabámos por não conseguir ganhar o encontro. Na primeira parte o adversário esteve melhor, na segunda fomos superiores e com o golo podíamos ter ganho motivação. É uma oportunidade desperdiçada, neste tipo de jogos há que agarrá-la com tudo e não o conseguimos fazer, é muito difícil e vai doer durante muito tempo. Aos adeptos garanto que vamos regressar a uma final e acima de tudo queríamos muito ganhar pelo Gareth Southgate».