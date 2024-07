A Inglaterra saiu derrotada frente à Espanha na final do Euro 2024 (2-1), mas este não é apenas mais um desaire.

Isto porque até hoje, nunca nenhuma Seleção tinha perdido duas finais de Europeus de forma consecutiva. Assim sendo, além da formação britânica, também Gareth Southgate é o primeiro selecionador nacional na história a sair derrotado em jogos decisivos em Campeonatos da Europa (2020 e 2024).

Recordar que há três anos, a Inglaterra perdeu frente à Itália no desempate por grandes penalidades, depois do empate a um golo no tempo regulamentar.

A Rússia, ainda nos tempos da antiga União Soviética, a par da Alemanha são as duas seleções com mais derrotas em finais de Europeus, com três cada uma.