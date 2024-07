Este domingo, 14 de julho, é um dia que Lamine Yamal certamente não vai esquecer (e nós também não).

Aos 17 anos e um dia, o internacional espanhol bateu uma série de recordes frente à Inglaterra e superou dois registos históricos de Pelé. Com a conquista do Euro 2024, tornou-se no mais novo de sempre a vencer uma grande competição de seleções e passou também a ser o mais novo de sempre a jogar uma final de uma prova de seleções. Recordar que Pelé tinha 17 anos e 249 dias quando se sagrou campeão do Mundo pelo Brasil, em 1958.

Já no arranque do encontro, Yamal tinha superado o recorde de Renato Sanches, que em 2016 se tornou o mais jovem de sempre a jogar uma final de um Europeu.

Lamine Yamal foi também distinguido como o melhor jogador jovem do torneio, tornando-se (obviamente) o mais novo a arrecadar este troféu na competição.