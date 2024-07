Rúben Neves analisou, em declarações na zona mista, a derrota com a França, nos quartos-de-final do Euro 2024. O jogador do Al Hilal diz estar de «consciência tranquila».

«Estamos tristes sobretudo. As expectativas estavam altas, trabalhámos muito bem. A equipa cresceu bastante. Hoje, no jogo em que demonstrámos melhor a nossa qualidade, acabamos por cair, sabemos que isto é o futebol e só uma equipa pode ganhar. Mas, o mais importante, é que demos o nosso melhor e isso deixa-nos de consciência tranquila. Fizemos tudo o que podemos.»

«360 minutos sem marcar? Estes jogos são muito complicados. Apanhámos, em cinco jogos, três equipas extremamente fechadas. A Chéquia, Geórgia, e o jogo dos oitavos de final. Não temos visto muitos golos. A França veio para este jogo com três golos marcados, dois auto-golos e um penálti. Por aí, já se percebe a dificuldade que é jogar contra algum tipo de equipas. Criámos muitas oportunidades, mas não conseguimos marcar. Vamos voltar a Portugal e pensar na proxima competição, em qualquer competição sabemos que o mais importante é reagir bem.»

«João Félix? O que dissemos no balneário foi o que o mister disse também. Só quem bate é que pode falhar. Acontece, todos falhamos, não é por aí. Ele tem muita qualidade, é diferenciado, não se vê muitos jogadores como ele. Vai ter todo o sucesso do mundo.»