Na antevisão ao jogo frente à Alemanha, o espanhol Joselu garantiu que a Espanha quer «terminar a carreira de Toni Kroos» na sexta-feira, no jogo dos «quartos» do Euro 2024. Colegas no Real Madrid, o alemão anunciou, em maio, que vai pendurar as botas no final da temporada.

Neste caso, o mais tarde que pode terminar a carreira, seguindo aquilo que o mesmo disse, é na final do Euro 2024, no dia 14 de julho. Mas, isso pode ser antecipado, caso a Alemanha seja eliminada frente à Espanha, nos quartos de final, Toni Kroos vai despedir-se dos relvados já na próxima sexta-feira.

«Esperemos que seja o seu último jogo, mas são os quartos de final contra uma grande equipa. Esperemos terminar a carreira de Toni na sexta-feira. Ele tem sido um amigo e um companheiro. Conversei muito com ele e ele me deu muitos conselhos. É fundamental para a Alemanha e foi para o Real Madrid. Temos que ter cuidado com ele», disse o jogador em conferência de imprensa.

A Espanha e a Alemanha encontram-se na sexta-feira, às 17h. O vencedor deste encontro poderá encontrar Portugal nas «meias» do Euro 2024, isto se a Seleção Nacional derrotar a França, no mesmo dia, às 20h.