Os livres diretos de Cristiano Ronaldo contra a Eslovénia - nenhum resultou em golo - foram tema na conferência de imprensa do selecionador nacional na véspera do duelo com a França, dos quartos de final do Euro 2024.



Roberto Martínez aproveitou a questão para revelar que Portugal tem dois batedores de pontapés livres: Bruno e Ronaldo. «Os jogadores praticam no treino. O Cristiano e o Bruno são os dois jogadores que têm essa responsabilidade nos jogos. Algumas vezes depende do perfil, da posição, do momento, mas temos sorte de ter dois jogadores com nível muito alto para bater livres», referiu.



O espanhol rebateu ainda as críticas de que a Seleção usou e abusou dos cruzamentos para a área no jogo anterior contra a Eslovénia. «A ideia é atacarmos por fora e por dentro. Temos jogadores que podem fazer a diferença em todas as partes com ligações e padrões de ataque muito fortes. Os cruzamentos não tiveram a eficácia que podem ter, mas os adversários também jogam e têm qualidade. O importante é ter chegada à área e criarmos oportunidades. Não estou preocupado», disse.



Martínez sublinhou que tem como ideia matriz do seu jogo «jogar bem, bonito e ganhar por muitos golos». «A perfeição não existe, mas trabalhamos para mostrar o máximo níve. Quando a Seleção joga melhor, tem mais hipóteses de ganhar», concluiu.