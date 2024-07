Mikel Merino foi o herói da vitória da Espanha sobre a Alemanha (2-1), ao marcar o golo decisivo, aos 119 minutos.

O médio da Real Sociedad falou numa final antecipada entre as duas seleções, num estádio especial para o jogador, tendo em conta a ligação do pai ao palco do encontro.

«Este foi um jogo entre as duas melhore seleções, podia ser uma final de um Europeu ou de um Mundial. Estes são jogos de topo e mostrámos que sabemos sofrer. O meu pai também marcou neste estádio, parece que nos dá sorte, é um palco especial para nós. Tenho de confessar que estou morto, a adrenalina afetou-me muito. O jogo pode ser resumido ao segundo golo, mas houve um trabalho coletivo por trás», garantiu o internacional espanhol.

O pai do jogador, Merino (hoje em dia com 57 anos), apontou um dos três golos do Osasuna na Taça UEFA 1991/92, frente ao Estugarda.