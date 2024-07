José Mourinho felicitou Espanha pela conquista no Euro 2024... à sua maneira. O treinador português quis deixar uma mensagem especial a dois jogadores em específico: Álvaro Morata e Nacho Fernández, dois dos esteios da seleção espanhola que foram lançados por Mourinho no Real Madrid.

Pelo caminho, e já depois disso, o treinador admitiu que errou com Carvajal.

«Capitão vencedor da Champions League é Nacho Fernandez. O capitão vencedor do Campeonato Europeu é Álvaro Morata. Muitos parabéns a eles e ao treinador que lhes deu a estreia quando eram apenas miúdos na Academia. O mesmo treinador que não entendeu que Dani Carvajal era outro. Muitos parabéns ao mister De la Fuente por um trabalho fantástico. Ganhou a melhor equipa», escreveu no Instagram.

E não ficou sem resposta. Os dois jogadores citados responderam à publicação em agradecimento: «o meu treinador», escreveu Nacho, enquanto Morata disse apenas «obrigado».

Morata é jogador do Atlético Madrid e participou em todos os jogos da Espanha no Euro 2024. Já Nacho Fernández, que trocou recentemente o Real Madrid pelo Al Qadisia, da Arábia Saudita, participou em quatro jogos e foi um dos membros influentes do balneário.