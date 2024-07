A Inglaterra ganhou aos Países Baixos, nesta quarta-feira, em Dortmund, na segunda meia-final do Euro 2024. Um jogo decidido aos 90+1m e desenhado por dois suplentes - Cole Palmer e Ollie Watkins. O avançado do Aston Villa marcou e comentou o jogo, depois do apito final:

«Estou sem palavras. Não queria sair do campo no final, porque queria absorver tudo o que estava a acontecer. Assim que o Cole se virou [no momento do golo], fiz o movimento. Sabia o que estava para vir. Acho que nunca tinha batido uma bola tão bem. Nunca pensei jogar um Euro com a Inglaterra, mas trabalhei muito para chegar a este ponto», começou por avaliar o avançado, em declarações citadas pelo site da UEFA.

«Juro pela minha vida e pela dos meus filhos que eu disse ao Palmer: "Vamos entrar e tu vais assistir-me". Sabia que, assim que ele pegasse na bola, ia passar para mim. Quando a bola entrou no canto inferior, foi a melhor sensação de sempre», contou Watkins.

Revelou ainda o apoio que teve antes do jogo: «A quantidade de pessoas que me enviaram mensagens, hoje, a dizer que eu ia marcar o golo da vitória, foi inacreditável. É óbvio que o colocaram no universo. Espero que possam fazer o mesmo no domingo e talvez me dêem os números da lotaria», brincou.

Também Gareth Southgate explicou as entradas de Cole Palmer e Ollie Watkins. «O mais importante é que todo o plantel esteja pronto para entrar no jogo. Sentimos, em termos de energia, que estávamos a começar a perder um pouco de pressão e o Harry apanhou uma pancada. O Ollie consegue pressionar bem e estes movimentos desde trás. Achámos que era um bom momento para o experimentar. Estou muito contente porque o Ollie teve o seu momento», disse.