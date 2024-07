A seleção dos Países Baixos foi impossibilitada de realizar a habitual conferência de antevisão ao jogo das «meias» do Euro 2024, frente à Inglaterra, devido a um problema de transporte, informou a UEFA.

A conferência estava inicialmente marcada para terça-feira, com Ronald Koeman e Nathan Aké a serem esperados no Signal Iduna Park, Dortmund, às 19h45 locais (18h45 em Lisboa).

«Devido a uma interrupção na viagem planeada da equipa neerlandesa até Dortmund, a sua chegada foi significativamente atrasada e, em consequência, não será realizada qualquer conferência de imprensa», informou a UEFA.

De acordo com a mesma fonte, o comboio que estava destinado a transportar a comitiva neerlandesa até Dortmund, vindo de Wolfsburg, foi cancelado e a equipa teve de viajar de avião e não conseguiu comparecer na conferência de imprensa.

Por outro lado, Gareth Southgate, selecionador inglês, que esteve presente na respetiva conferência, diminuiu uma possível gravidade da situação.

«Não jogaremos antes das 21:00 (locais, 20:00 em Lisboa) de quarta-feira. Tenho a certeza que eles poderão jantar quando chegarem. Têm muito tempo. Não vejo que impacto isso poderá ter no jogo», disse o treinador.

As duas seleções encontram-se em campo na quarta-feira, às 20h, no no Signal Iduna Park, em Dortmund, com o objetivo de garantir um lugar na final do Euro 2024.