Pepe acabou o jogo fente à França em lágrimas. Após a eliminação de Portugal do Euro 2024, o defesa chorou abraçado a Cristiano Ronaldo, deixando no ar a ideia de que foi o último jogo com a camisola das quinas. Após o encontro, Roberto Martínez elogiou o jogador de 41 anos e considerou-o «um exemplo».



«O Pepe foi um exemplo durante o Europeu. Jogadores como o Gonçalo Inácio e o António Silva vão ser melhores pela experiência que tiveram com o Pepe. O que o Pepe mostrou foi incrível. Não só pelo que fez nos jogos, que todos veem, mas pelo trabalho no treino, pelas palavras, apoio e compromisso. Foi um exemplo incrível. Lágrimas? São lágrimas de frustração. Quando o adversário é melhor não há lágrimas. Há lágrimas porque é difícil de aceitar que estamos fora do Euro. O Pepe é um exemplo e o que fez vai ficar para as próximas gerações», defendeu o selecionador nacional, na sala de imprensa do Volksparkstadion.



Pepe, o mais velho de sempre a disputar a fase final de um Campeonato da Europa, está atualmente sem clube e prometeu revelar o seu futuro em breve.