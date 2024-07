Polícia alemã dispersa adeptos turcos que imitaram gesto proibido de Demiral

A polícia de Berlim encerrou o acompanhamento de adeptos turcos que se dirigiam para o Estádio Olímpico de Berlim, na tarde deste sábado, porque estavam a fazer o mesmo gesto proibido utilizado por Merih Demiral. Agora, vão ter de ir individualmente para o estádio.

A polícia de Berlim afirmou no X que o gesto, associado ao grupo de extrema-direita Lobos Cinzentos, foi «amplamente demonstrado» pelos adeptos, pelo que interrompeu o acompanhamento destes e pediu-lhes que deixassem de o fazer. Os adeptos foram convidados a deslocarem-se individualmente para o jogo - desde que tivessem bilhete para o mesmo.

Aufgrund fortgesetzter politischer Botschaften aus dem türkischen #Fanwalk heraus, wurde dieser erneut angehalten.

Der Fanbus wurde herausgeleitet und der #Fanwalk beendet.

Die türkischen Fans werden per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, sich individuell zum Stadion zu… — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) July 6, 2024

Os adeptos estavam a fazer um gesto que é utilizado pelos nacionalistas turcos e associado à organização ultranacionalista turca Lobos Cinzentos.

O defesa turco ex-Sporting Merih Demiral foi banido por dois jogos pela UEFA, na sexta-feira, por ter feito o gesto depois de ter marcado um golo, na vitória da Turquia sobre a Áustria, nos oitavos-de-final. Um incidente que levou a uma disputa diplomática entre a Turquia e a Alemanha, país anfitrião do Euro 2024.

A Turquia joga neste sábado com os Países Baixos no âmbito dos quartos-de-final do Euro 2024, no Estádio Olímpico de Berlim, a partir das 20 horas.