Com o apuramento para as meias-finais do Euro 2024, ao bater Portugal no desempate por penáltis (5-3) nos quartos de final, a França conseguiu, pela primeira vez desde 1998, vencer uma disputa de penáltis em fases finais de grandes competições.

Nos quartos de final do Mundial 1998, a jogar em casa, em Paris, a França bateu a Itália no desempate por penáltis (4-3) e apurou-se para as meias-finais, fase em que venceria a Croácia, antes de sagrar-se campeã do mundo pela primeira vez na sua primeira final, ao derrotar o Brasil.

Daí para cá, os franceses tiveram mais três duelos no desempate por penáltis, entre Europeus e Mundiais, todos sem sucesso.

O primeiro, depois de 1998, foi a final do Mundial 2006, curiosamente na Alemanha – tal como este ano – em que os gauleses perderam a hipótese de novo título mundial para a Itália. Após o empate a um golo, os italianos venceram por 5-3 no desempate.

Em 2021, para os oitavos de final do Euro 2020, a França foi derrotada pela Suíça, em Bucareste, Roménia. Após o empate a três golos, os helvéticos levaram a melhor, vencendo a França por 5-4.

O último desaire dos três foi, tal como em 2006, nova final do Mundial, o de 2022. Em Lusail, no Qatar, e após o empate 2-2 no final do tempo regulamentar e do 3-3 no prolongamento contra a Argentina, a França perdeu a hipótese de sagrar-se campeã mundial pela terceira vez na sua quarta final na história da prova, ao perder por 4-2 no desempate por penáltis, não conseguindo revalidar o título que alcançara em 2018.