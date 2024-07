Roberto Martínez, em declarações à flash interview da CNN Portugal, após a derrota contra a França nas grandes penalidades, depois do nulo no tempo regulamentar e prolongamento:

«Temos de estar orgulhosos dos jogadores, lutaram e tiveram um desempenho muito bom, o futebol pode ser cruel. O apoio dos adeptos foi incrível, é muito difícil, porque lhes queríamos dar uma alegria e a mensagem a passar é que a equipa deu tudo e mostrou os valores de Portugal. Fizemos um bom jogo, a França é uma boa equipa, mas tivemos mais bola, mais oportunidades, jogámos olhos nos olhos, faltou marcar um golo. Como equipa, todos os que entraram também ajudaram e acrescentaram no desempenho, faltou o resultado final. Trabalhámos muito bem os penáltis durante a semana, a bola bateu no poste e saiu, é a diferença, não é uma situação de falta de qualidade ou preparação, foi azar e o futebol é assim. João Félix? O balneário é forte e ajuda o jogador que agora está num momento difícil, nas grandes penalidades, quem bate é que pode falhar. O importante é que realizámos um período de trabalho muito bom e temos de o utilizar bem para crescer e olhar para depois do Euro 2024, há vida depois desta competição. Agora não é o momento de avaliar o Euro 2024, há que avaliar a atitude e o apoio dos adeptos, foi uma experiência única e estamos tristes porque lhes queríamos dar uma alegria, demos tudo».