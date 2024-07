Roberto Martinez, selecionador nacional, em declarações na sala de imprensa do Volksparkstadion, após a eliminação de Portugal nos quartos de final do Euro 2024 frente à França:



«Vimos duas seleções muito boas. Não devemos avaliar o Euro por três jogos. Todos os jogos contam e devemos avaliar a atitude e o compromisso dos jogadores e o que eles fizeram. Hoje fizemos um jogo muito bom, tivemos um desempenho incrível. Os jogadores deram tudo, lutaram. É um jogo difícil de rever, tivemos muitas oportunidades.



Os penáltis são mesmo assim. A bola bate no poste e não entra. Foi a diferença hoje contra uma seleção de alto nível. Estou orgulhoso dos jogadores. Mostrámos personalidade, tivemos muita posse de bola contra uma seleção francesa que tentou sair em contra-ataque e ataques rápidos. Defendemos muito bem esse momento.



Conseguimos 11 cantos, tivemos mais posse de bola e pelo desempenho geral, merecíamos ter vencido. Este é o melhor torneio da Europa, no qual participam os melhores jogadores. É um momento triste, os adeptos mereciam uma alegria. Posso garantir que os jogadores deram tudo. Podemos estar orgulhosos deles.



Tivemos muitas oportunidades. Houve personalidade para jogar por dentro. Conseguimos criar muitas superioridades numéricas com o Bruno, Bernardo, Vitinha e Palhinha. A ideia era atrair os laterais e usar o espaço interior. Tivemos a oportunidade do Bruno, outra pelo Nuno Mendes. Hoje não é o dia para analisarmos erros no desempenho. O único erro foi a bola não entrar. Jogámos olhos nos olhos e criámos perigo no último terço.»