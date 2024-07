Geórgia, Eslovénia e França. Em três jogos seguidos, Portugal não marcou qualquer golo no Campeonato da Europa e acabou eliminado frente aos gauleses, no desempate por penáltis. Na conferência após a partida, que ditou o afastamente da Seleção nos quartos de final do torneio, Roberto Martínez considerou que a equipa não teve problemas de finalização.



«A sorte e o azar fazem parte do futebol. Às vezes a bola bate no poste, passa cinco ou seis centímetros ao lado. Acontece. O que podemos controlar é o número de vezes em que chegámos ao último terço e o controlo de jogo. Hoje conseguimos ter esse controlo. Com o talento individual e a criar oportunidades, vamos ganhar mais jogos do que perder», defendeu, na sala de imprensa do Volksparkstadion.



Convidado a eleger a melhor geração que treinou, o espanhol remeteu essa resposta para quando se retirar.

«Os jogadores foram incríveis. Vi jovens crescerem, vi jogadores experientes darem os conselhos certos. Todos estiveram comprometidos. Há valores de um grupo vencedor. Fico orgulhoso. O balneário é muito talentoso, mas todos são diferentes. Vou fazer essa comparação quando me retirar. Os jogadores mostraram o que o futebol português é e estão desejosos de dar algo aos adeptos», atirou.