Depois de ter sido um protagonista inesperado no trabalho de contenção da Espanha, na meia-final do Euro 2024, contra a França, Dani Vivian foi o jogador que representou a comitiva espanhola em conferência de imprensa, em Donaueschingen, nesta quinta-feira.

O defesa do Athletic Bilbao aproveitou a oportunidade para destacar os pontos fortes do balneário espanhol. Um dos grandes destaques tem sido Rodri Hernández, influente médio do Manchester City.

«Valorizamos sempre um pouco mais o que vem do estrangeiro, mas para mim Rodri é, sem dúvida, o melhor jogador do mundo. Não tem a campanha [mediática] que outros jogadores têm atrás de si, mas acho que já a devia ter ganho, quando venceu a Liga dos Campeões. ao marcar o golo na final. Devemos valorizar o que temos em casa e dar crédito aos jogadores que estão a fazer tantas coisas boas», disse Vivian, que ainda foi questionado sobre o colega de equipa Nico Williams.

«Tenho a certeza de que ele está concentrado no torneio, está a demonstrá-lo. Vejo-o muito calmo, a desfrutar de tudo o que estamos a fazer. Vejo-o muito calmo, a desfrutar de tudo o que estamos a conseguir e de tudo o que está a ser falado lá fora, apesar disso não ajudar ninguém, está a viver tranquilamente», concluiu Dani Vivian, que tem sido suplente de Luis de la Fuente.

A Espanha joga contra a Inglaterra na final do Euro 2024, no domingo, em Berlim.