Os Países Baixos venceram a Turquia por 2-1, no último jogo dos quartos-do-final do Euro 2024. A seleção orientada por Ronald Koeman fez uma reviravolta em cinco minutos e apurou-se para as meias.

«Precisamos de nos recuperar, como a Inglaterra. Não há uma diferença física entre nós, pois precisamos de viajar como eles. Não vai ser a diferença física que vai decidir o resultado final. Será uma grande noite na quarta-feira entre duas grandes nações, uma noite histórica. Se jogarmos a final, a minha preferência é a Espanha, porque tivemos a França no grupo. Mas, primeiro, temos de nos preparar da melhor forma para jogar uma boa meia-final», começou por dizer, em declarações citadas pelo site da UEFA.

Depois, defendeu-se das críticas recentes pela qualidade exibicional. «É sempre preciso ser-se crítico, mas esta noite viu-se que não há nações pequenas. É preciso lutar e jogar bem. Tivemos momentos difíceis e temos de estar orgulhosos desta equipa. A Turquia jogou muito bem esta noite», afirmou.

«Para toda a nação, isto é algo de especial. Somos uma nação pequena e estamos nas meias-finais com a Inglaterra, a França e a Espanha. Estamos muito orgulhosos. Tivemos de sofrer esta noite, mas não há jogos fáceis. Eles deram tudo por tudo. Foi um jogo emotivo e tivemos um grande coração. Por vezes criticam-nos por não termos isso em comparação com outras nações. Foi uma boa segunda parte. Tivemos de sofrer, mas é um grande sucesso ter a oportunidade de jogar uma meia-final», concluiu o antigo treinador do Benfica.