A participação da Seleção Nacional no Euro 2024 está encerrada. Portugal perdeu com a França nas grandes penalidades, após 120 minutos de jogo sem golos marcados.

Uma nulidade no placard que se aplica também a Cristiano Ronaldo, mas de forma ainda mais prolongada. É que o capitão da Seleção não marca em fases finais de Euros ou Mundiais há nove jogos consecutivos.

A última vez que o fez, foi diante do Gana, a 24 de novembro de 2022, de grande penalidade, num triunfo luso por 3-2. Depois, ficou em branco contra o Uruguai, Coreia do Sul, Suíça e Marrocos (nestes dois últimos, foi lançado a partir do banco).

Depois de muita polémica sobre o facto de ter sido relegado ao estatuto de suplente por Fernando Santos, Ronaldo voltou a ganhar a titularidade com Roberto Martínez. Neste Europeu, iniciou todos os jogos e só não disputou 25 minutos de jogo, diante da Geórgia.

O jogador do Al Nassr conseguiu uma assistência, diante da Turquia, mas ficou novamente em branco, apesar de ser o jogador com mais remates na competição (23). No total, são nove jogos consecutivos sem marcar.

Isto, três anos depois de ter sido o melhor marcador do Euro 2020 (disputado em 2021, por força da pandemia). Como o próprio já admitiu, este foi o seu último Europeu.