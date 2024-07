Rúben Dias, em declarações na zona mista, após a derrota nas grandes penalidades contra a França, depois do nulo no tempo regulamentar e prolongamento:

«É duro sair assim do Euro 2024. Desde que aqui estou, este foi o jogo mais conseguido que tivemos contra a França, os penáltis são uma lotaria, hoje não sorriu para nós. Há que ter cabeça fria e noção do que fizemos, o nível em que nos apresentámos, sinto a Seleção cada vez com mais recursos e capacidade, ainda que o momento seja difícil. A grande maioria de nós vamos cá estar e ter mais desafios. Basta ver o jogo de hoje, a capacidade que a equipa teve, chegámos aos penaltis sem marcar, mas podíamos ter decidido o jogo mais cedo. Há sempre que retirar uma aprendizagem do que fazemos bem e mal. Todos os jogadores têm uma grande capacidade de fazer golos, sentimos que criámos as ocasiões, os detalhes contam, temos de ter noção que não devemos denegrir o que fizemos hoje e jogámos com uma das equipas mais fortes deste Europeu. Pepe a seu tempo dirá o que tem a dizer, digo apenas que foi um orgulho enorme jogar ao lado do Pepe».