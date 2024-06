Os Países Baixos entraram a ganhar no Euro 2024. Venceram a Polónia, por 2-1, neste domingo, num jogo bastante renhido. Wout Weghorst, avançado neerlandês, entrou perto do fim e marcou o golo da vitória aos 83'.

Depois do encontro, o autor do tento revelou "dotes adivinhatórios". E diz, até, que os pode comprovar. «Esta manhã eu sabia que conseguiria [marcar]. Posso mostrar as mensagens. Disse à minha namorada que, se o jogo estivesse empatado, eu entraria [em campo] 20 minutos antes do final. Bem, aconteceu um pouco mais tarde. Quando és uma criança, sonhas com momentos lindos como este», disse o avançado do Burnley.

«Estou muito feliz, principalmente [por ter marcado] numa fase final, que é muito especial. A sensação foi muito boa para todos nós e começar assim é muito importante. Temos que manter esse sentimento e continuar assim. É um cenário de sonho», terminou o atleta.

Já Ronald Koeman, selecionador neerlandês, lamentou as chances perdidas pela sua equipa. «Devíamos estar a vencer por 4-1 no final da primeira parte. Jogámos muito bem, mas não fomos eficazes e a culpa é nossa. Isso foi perigoso, mas tivemos sorte e fizemos um segundo golo. Acho que o resultado final aumenta a nossa confiança. Temos de ser mais eficazes. É muito bom estarmos a criar tantas oportunidades», disse.

«Tivemos dois jogos amigáveis e fizemos oito golos [nas vitórias por 4-0 sobre o Canadá e a Islândia]. Desta vez, devíamos ter feito quatro golos em uma hora e essa é a grande diferença. Se tivéssemos marcado, diriam que estamos ao nível da Alemanha. Não foi perfeito e claro que devíamos ter marcado antes, mas eu vi semelhanças com uma série de equipas que também tiveram muita posse de bola. Vai ser um grande torneio», culminou o antigo treinador do Benfica.