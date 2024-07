O selecionador nacional, Roberto Martínez, refutou as críticas feitas à Seleção e considerou que jogar de forma «previsível» é um fator positivo.



«O importante é a Seleção trabalhar, mostrar sincronização e conhecimento. Todas as grandes equipas são previsíveis, o importante é a execução do talento que os jogadores têm. Tivemos quatro jogos até agora, 30 treinos e a equipa está preparada. Estamos nos quartos de final do torneio. Há muita autocrítica, mas o estilo é claro e não precisamos de mudar. Acho que ser previsível faz parte do que queremos mostrar no relvado», defendeu, em conferência de imprensa.



De seguida, o espanhol agarrou-se às estatísticas para argumentar que Portugal joga um futebol positivo.



«Os jogos são muito competitivos no Euro. Os adversários trabalham muito bem e é difícil marcar o primeiro golo. Não concordo que Portugal não arrisca. Somos das seleções que mais arrisca, que faz mais remates e cruzamentos. Arriscamos, temos posse de bola e muita chegada à área. Isso não é a minha opinião, é o que dizem as tabelas estatísticas. O jogo contra a Turquia foi muito bom e a Turquia está nos quartos de final. Há muitas coisas que estão bem feitas e que temos de manter e outras que temos de melhorar. Por exemplo, tivemos 36 cantos no Europeu, só a Alemanha teve mais. Os dados mostram que a Seleção arrisca, chega à área e quer utilizar o talento para ganhar jogos. Precisamos de concretizar as oportunidades», referiu.



Martínez assegurou ainda que o grupo está todo disponível para o confronto com a França, dos quartos de final do Euro 2024, agendado para as 20h00 desta sexta-feira, em Hamburgo.



«Tivemos treinos muito bons. Estou contente e o meu sorriso deve-se a isso. Os três treinos foram muito bons e estão todos aptos. Os 23 jogadores já jogaram e podem ajudar a Seleção. O Diogo deu uma memória incrível a todos, mas o Rui e o Sá trabalharam de forma fantástica. Estou muito contente e satisfeito com o trabalho de todos», assegurou.