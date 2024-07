Gareth Southgate, em declarações na zona de entrevistas rápidas, após a derrota da Inglaterra diante da Espanha por 2-1, na final do Euro 2024:

«Penso que a Espanha foi a melhor equipa do torneio. Não tivemos qualidade a reter a bola, mas estivemos no jogo até aos últimos 10 minutos. Estou devastado por todos, os jogadores foram absolutamente incríveis e estou muito orgulhoso do que alcançaram, ficámos um pouco aquém. Acho que este não é o momento para falar da minha continuidade, vou falar com as pessoas certas, mas não neste momento.»