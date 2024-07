Mikel Merino fez o golo que valeu o apuramento de Espanha para as meias-finais do Euro 2024 na sexta-feira, na vitória por 2-1 ante a Alemanha em Estugarda, no prolongamento, dirigindo-se à bandeirola de canto e rodando à volta dela nos festejos, num momento que acabou por ter tanto de coincidências como de homenagem ao pai, Ángel Merino.

É que há quase 33 anos, a 6 de novembro de 1991, Ángel festejou exatamente da mesma forma e exatamente no mesmo estádio, ao serviço do Osasuna. Foi em jogo a contar para a Taça UEFA, ganho pelos espanhóis por 3-2, na segunda mão da segunda ronda da prova (houve 0-0 na 1.ª mão). Merino fez, na circunstância, o 2-0 do Osasuna aos 17 minutos, correndo na direção da bandeirola de canto, para festejar rodando sobre esta.

No final do Espanha-Alemanha, Mikel Merino, médio da Real Sociedad, já tinha explicado que o festejo tinha sido uma homenagem ao seu pai.

«Marcar neste estádio foi especial, o meu pai também marcou aqui», afirmou o jogador de 28 anos.