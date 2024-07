Francisco Trincão viu o Euro 2024 à distância. O extremo do Sporting ficou de fora dos convocados de Roberto Martínez para o torneio, tal como o colega Pedro Gonçalves. Uma escolha que motivou muitas críticas do universo sportinguista.

Roberto Martínez justificou as ausências dos dois jogadores com o facto de não terem participado frequentemente no apuramento para o Euro 2024, especialmente no estágio de março. Agora, já depois de o certame ter acabado, Francisco Trincão foi questionado sobre o rendimento da equipa no torneio.

«Só fico infeliz por não terem conquistado o troféu, era o meu desejo. Mas, agora é olhar para a frente e para o Mundial 2026. Se quero ir? É o meu caso e o de qualquer jogador, acredito», disse, em declarações aos jornalistas, à margem do estágio do Sporting em Lagos, no Algarve.

Francisco Trincão falou ainda sobre a renovação do plantel, a promoção de Hjulmand a capitão de equipa e a qualidade de Geovany Quenda. O atleta parte para a terceira temporada ao serviço do clube, depois de ter trocado o Barcelona por Alvalade. Soma sete internacionalizações por Portugal.