Centenas de jogadores atuaram no Euro 2024 neste verão, mas só onze conseguiram atingir o onze ideal da UEFA. Um painel técnico de observadores foi designado para o eleger.

Nenhum português está na lista que, naturalmente, é dominada por espanhóis (seis). Marc Cucurella, Dani Olmo, Rodri, Fabián Ruiz, Nico Williams e Lamine Yamal foram escolhidos.

A segunda seleção mais representada é França, com Mike Maignan e William Saliba. Akanji, da Suíça, Kyle Walker, da Inglaterra, e Jamal Musiala, da Alemanha, completam a lista.

Jogadores como Declan Rice, Harry Kane, Cody Gakpo, Jude Bellingham, Marc Guéhi, ou o guarda-redes Giorgi Mamardashvili ficaram de fora.

