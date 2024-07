Certamente um dos grandes momentos deste Euro 2024 saiu do pé esquerdo de Lamine Yamal, durante as «meias» contra a França.

O golaço do jovem de apenas 16 anos correu o mundo, assim como a reação do seu pai, que nas bancadas vibrou como ninguém com o sucesso do filho. A Espanha acabou por triunfar e arrecadou a primeira de duas vagas na final da competição.

Veja aqui a reação do pai de Lamine Yamal: