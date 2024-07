O selecionador de França, Didier Deschamps, protagonizou um momento de maior descontração em resposta a um repórter sueco, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo das meias-finais do Euro 2024 ante Espanha, quando questionado pela «qualidade» dos jogadores da seleção gaulesa e a forma «aborrecida» como têm jogado nesta competição.

«É sueco? Tem a certeza? Não, está disfarçado! Você mora em França, isso é certo», começou por dizer Deschamps, de forma alegre, no meio de algumas gargalhadas que se seguiram à pergunta.

«Se está entediado, veja outra coisa! (risos). Este é um Europeu muito particular, com um número de golos largamente inferior em relação ao passado. Nós temos a capacidade de partilhar emoções, de deixar os franceses felizes com os nossos resultados, no meio de um período complicado do nosso país», continuou Deschamps, em alusão indireta às últimas semanas, marcadas pelas eleições legislativas que culminaram com a vitória da aliança de esquerda, na noite de domingo.

«Depois, se os suecos ficarem aborrecidos, isso realmente não me importa (risos)», concluiu o técnico gaulês.

O Espanha-França tem apito inicial marcado para as 20 horas de terça-feira, na Allianz Arena, em Munique.