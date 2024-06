Dortmund foi palco do jogo entre Alemanha e Dinamarca, a contar para os oitavos-de-final do Euro 2024.

Além do jogo muito competitivo e que teve três golos anulados, o destaque foi para a interrupção do mesmo, durante 25 minutos. O motivo? Uma repentina tempestade que trouxe até ao palco do jogo muita chuva, granizo e até mesmo trovoada.

Perante este cenário, Michael Oliver (árbitro do encontro) foi obrigado a mandar toda a gente para os balneários e o regresso só aconteceu quando tudo ficou mais calmo. Durante este período, o Signal Iduna Park teve diversas «cascatas» e o mau tempo não impediu alguns adeptos de se divertirem.

Quanto ao jogo, esse terminou com a vitória da Alemanha por 2-0, com golos de Havertz e Musiala, assim como a passagem à próxima fase da competição.