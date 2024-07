Marc Cucurella é frequentemente um alvo das redes sociais quando as coisas não correm bem à seleção espanhola ou ao Chelsea, o seu clube. Desta vez, o lateral espanhol tem motivos para sorrir depois da conquista do Europeu e até brincou com uma música que se tornou viral nas redes sociais.

Um utilizador da rede social Tik Tok, com algumas semelhanças com Cucurella (nomeadamente o penteado) ficou famoso por divulgar uma canção quase infantil sobre o lateral. A letra é esta: «Cu-cu-curella come uma paella/ Cu-cu-cucurella bebe Estrella/ Haaland treme porque Cucurella está a chegar.»

Cucurella mostrou desportivismo, durante a festa da conquista do Euro 2024, ao cantar e dançar a música para os presentes, arrancando gargalhadas. O momento está a fazer as delícias das redes sociais.