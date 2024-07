Portugal terminou a participação no Euro 2024 com a derrota frente à França nas grandes penalidades e um dos momentos mais marcantes aconteceu depois do encontro.

Cristiano Ronaldo abraçou Pepe, que estava visivelmente emocionado e um especialista decifrou as palavras que o capitão da Seleção Nacional dirigiu ao central de 41 anos.

CR7 começa por apoiar o companheiro de equipa e Pepe responde «obrigado por tudo, mano».

Veja aqui o vídeo completo das interações durante o jogo: