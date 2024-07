Lamine Yamal já é o jogador mais jovem de sempre a marcar presença numa fase final de um Europeu, mas, esta terça-feira, com o golo marcado contra a França, voltou a estabelecer novo recorde.

Aos 16 anos e 362 dias, a quatro dias de fazer 17, o extremo espanhol faturou frente aos gauleses, aos 21 minutos da meia-final, e tornou-se no jogador mais jovem de sempre a marcar num Europeu ou num Mundial

Até à data, o recorde num Euro pertencia a Johan Vonlanthen, ao serviço da Suíça no Euro 2004, também frente à França, com 18 anos e 141 dias.

Eis os 10 mais jovens a marcar no Euro:

Lamine Yamal 16 anos, 362 dias (Espanha - França, 09/07/2024)

Johan Vonlanthen 18 anos, 141 dias (Suíça 1-3 França, 21/06/2004)

Wayne Rooney 18 anos, 237 dias (Inglaterra 3-0 Suíça, 17/06/2004)

Renato Sanches 18 anos, 317 dias (Polónia 1-1 Portugal, 3-5p, 30/06/2016)

Dragan Stojković 19 dias, 108 dias (França 3-2 Jugoslávia, 19/06/1984)

Arda Güler 19 anos, 114 dias (Turquia - Geórgia, 18/06/2024)

Cristiano Ronaldo 19 anos, 128 dias (Portugal 1-2 Grécia, 12/06/2004)

Ferenc Bene 19 anos, 183 dias (Espanha 2-1 Hungria, 17/06/1964)

Cristian Chivu 19 anos, 238 dias (Inglaterra 2-3 Roménia, 20/06/2000)

Patrick Kluivert 19 anos, 353 dias (Países Baixos 1-4 Inglaterra, 18/06/1996)

Entre Mundiais e Europeus, o craque espanhol também passa a ser o marcador mais jovem, ultrapassando o lendário Pelé, que tinha marcado com 17 anos e 239 dias. Manuel Rosas é o terceiro mais novo, com 18 anos e 93 dias, e Gavi o quarto, com 18 anos e 110 dias.