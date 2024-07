Vitinha, em declarações à flash interview da CNN Portugal, após a derrota frente à França nas grandes penalidades, depois do nulo no tempo regulamentar e prolongamento:

«Neste momento é difícil estar a pensar no jogo, no que faltou, no que fizemos de errado e o que podíamos ter feito de diferente. Temos um sentimento de injustiça, tudo de nós estava nesta competição, demos tudo de nós e dói quando é assim. Não há nada de especial para marcar penáltis, infelizmente hoje caiu para França, podia ter caído para nós, como aconteceu contra a Eslovénia».