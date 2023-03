Fernando Santos estreou-se com uma derrota ao comando da seleção da Polónia. Os polacos saíram derrotados da visita à República Checa (3-1) e no final do encontro, o presidente da federação do futebol do país pediu «uma resposta rápida» já na receção à Albânia.



«Não deveria ser assim. Os checos foram melhores hoje e nós não tivemos grandes hipóteses de discutir o resultado. Aguardo uma resposta rápida na segunda-feira», escreveu Cezary Kulesza nas redes sociais.



Em Praga, Krejci, Cvancara e Kuchta anotaram os golos checos enquanto Damian Szymanski marcou o golo de honra polaco.



A Polónia recebe a Albânia às 19h45 da próxima segunda, em Varsóvia.

