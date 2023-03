A Dinamarca entrou a ganhar no grupo H da fase de qualificação para o Euro 2024.



Em Copenhaga, os dinamarqueses abriram o marcador aos 21 minutos numa jogada que teve papel decisivo de Alexander Bah. O lateral-direito do Benfica fugiu pela direita e serviu Hojlund para o 1-0.



No arranque da segunda metade os finlandeses silenciaram o Parken quando igualaram a contenda - marcou Antman. No entanto, a noite era de Hojlund. O avançado da Atalanta fez mais dois golos, chegou ao hat-trick e resolveu a favor da Dinamarca (3-1).



Nos outros jogos do grupo, a Eslovénia venceu com reviravolta no Cazaquistão. Os cazaques marcaram na primeira parte por Samorodov, mas Brekalo e Vipotnik consumaram a reviravlta eslovena. Já a Irlanda do Norte triunfou em San Marino por 2-0.