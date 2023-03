Karim Benzema não integrou a lista de 23 convocados de Didier Deschamps para o arranque da fase de qualificação para o Euro 2024. Uma decisão que já se esperava depois de o avançado do Real Madrid ter chamado «mentiroso» ao selecionador.



A reação do atacante surgiu depois de Deschamps ter explicado o motivo da sua dispensa da seleção francesa antes do arranque do Mundial 2022. Esta quinta-feira, depois de anunciar a convocatória, o vice-campeão mundial no Qatar foi confrontado com o que Benzema escreveu nas redes sociais.



«Não vejo as redes sociais. Para mim é um tema que está encerrado», referiu, citado pelo L'Équipe.



Os convocados da seleção francesa para os jogos com os Países Baixos (24 março) e contra a República da Irlanda (27 de março):



Guarda-redes: Maignan, Areola e Samba;



Defesas: Wesley Fofana, Theo Hernández, Saliba, Konaté, Koundé, Pavard e Upamecano;



Médios: Camavinga, Fofana, Rabiot, Tchouaméni, Khéphren Thuram e Veretout;



Avançados: Mbappé, Coman, Giroud, Diaby, Griezmann, Kolo Muani e Marcus Thuram;