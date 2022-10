A seleção de Gibraltar vai disputar os jogos da fase de qualificação para o Euro 2024, na condição de visitado, no Estádio do Algarve, em Faro, anunciou esta quinta-feira a federação do enclave espanhol.

Gibraltar joga habitualmente, desde 2018, no Victoria Stadium, o qual vai sofrer obras. Esse estádio de resto, teve uma «isenção específica concedida pela UEFA», uma vez que certos pré-requisitos não foram atendidos, «especialmente em relação à iluminação, capacidade do estádio e outros pontos de infraestrutura mais técnicos».

Gibraltar integra o grupo B da fase de qualificação, juntamente com Grécia, Países Baixos, França e República da Irlanda.