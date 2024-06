Edward Iordănescu está a ter a primeira experiência no comando de uma seleção, após passagens por dois dos maiores clubes da Roménia: CFR Cluj e Steaua Bucareste. A participação da equipa nacional romena numa grande competição de seleções não acontecia desde o Euro 2016, no qual não foram além da fase de grupos.

Desde o início de 2022 ao comando da seleção, Iordănescu falhou por pouco a qualificação para o Mundial 2022, tendo ficado a apenas um ponto do segundo lugar. A Roménia irá participar neste Euro 2024 após uma qualificação irrepreensível, na qual acabou em primeiro lugar do seu grupo e sem consentir nenhuma derrota.

O sistema mais utilizado é o 4x3x3 sendo que no processo defensivo este fica declaradamente desdobrado num 4x1x4x1. Já no processo ofensivo, mais notório no meio campo adversário, a equipa adota uma organização em 3x4x3, com o médio defensivo a juntar-se entre os centrais.

.

Em situação de pontapé de baliza, o médio defensivo baixa para próximo do guarda-redes, que decide entre jogar neste para tentar sair mais apoiado ou, muitas vezes, e principalmente com o adversário mais subido no terreno para pressionar, jogar longo na referência ofensiva. Também quando constroem mais alto, o médio defensivo baixa para o meio dos centrais dando mais liberdade para que os laterais se projetem e os extremos possam procurar movimentos em zonas mais interiores.

Mais próxima do último terço, é uma equipa objetiva, procura combinações rápidas ou variações longas para o corredor contrário, para criar desequilíbrios e ganhar assim vantagens para criar situações de cruzamento. Recorre também diversas vezes a remates de meia distância.

Saída de baliza, com o médio defensivo junta ao guarda-redes

Construção a três em meio campo ofensiv

Momento Defensivo

Em processo defensivo a seleção romena organiza-se em 4x1x4x1 e posiciona-se maioritariamente num bloco médio. De acordo com os indicadores de pressão (por exemplo: passe atrasado, má receção), a equipa sobe o bloco procurando condicionar a construção do adversário. No entanto, nestes momentos, quando as suas linhas de pressão são ultrapassadas existem muitos espaços descobertos nas costas que geralmente originam situações de finalização para os adversários.

Já mais próximo do último terço defensivo, é o médio defensivo quem procura garantir as coberturas aos laterais, mas por vezes chega tarde e o central do lado da bola tem que garantir a cobertura ao lateral, o que obriga por sua vez a que o médio defensivo ocupe o espaço deixado pelo central.

Bloco médio em 4x1x4x1

Pressão alta, espaço nas costas da linha de pressão para explorar

Jogador Destaque

Stanciu. Oito anos depois da sua estreia na seleção, o capitão romeno, aos 31 anos continua a ser um dos jogadores mais influentes da equipa. Tecnicamente evoluído e com grande qualidade no passe, é ele o principal organizador do jogo ofensivo do seu país.

Jogador Promessa

Drăguşin. O jovem central de 22 anos que, que já no decorrer da época se transferiu para o Tottenham, é já indiscutível na seleção, tendo sido titular em todos os jogos da qualificação. É um defesa forte no jogo aéreo e nos duelos, está geralmente bem posicionado e ajusta bem os seus apoios e perfilamento corporal de modo a responder às diferentes exigências do jogo.