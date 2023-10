A Inglaterra está apurada para o Euro 2024, após vencer a Itália, por 3-1, esta noite, no Estádio de Wembley.

Numa reedição da final do último Campeonato da Europa, com as mesmas seleções e no mesmo palco, desta vez levaram a melhor os ingleses.

Scamacca adiantou os campeões europeus logo ao quarto de hora de jogo, mas a reação inglesa surgiria após a meia-hora, com Harry Kane a converter um penálti, aos 32m, após mão na bola.

No segundo tempo, Marcus Rashford virou o resultado, com um golaço aos 57m e, vinte minutos depois, Kane bisou para fechar o resultado em 3-1.

A Inglaterra está assim apurada no Grupo C, com 16 pontos. A Itália vai discutir a segunda vaga do apuramento direto com a Ucrânia, que esta noite venceu fora Malta.