Arnar Vidarsson já não é o selecionador da Islândia, informou esta quinta-feira a federação daquele país.



O treinador, de 45 anos, ocupava o cargo desde 2021. Em dois anos, Vidarsson venceu apenas seis dos 31 jogos que disputou ao serviço dos «vikings».



Em comunicado, a Federação islandesa considera a saída do técnico como «um passo necessário» para devolver a seleção «à vanguarda» do futebol internacional. O organismo acrescenta ainda que vai anunciar o sucessor de Vidarsson antes dos próximos jogos de qualificação para o Euro 2024.



Integrada no grupo J, a Islândia vai defrontar a Eslováquia a 17 de junho e três dias depois, recebe Portugal.