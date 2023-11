A convocatória da seleção dinamarquesa foi divulgada, esta terça-feira, e Alexander Bah, lateral do Benfica, e Morten Hjulmand, médio do Sporting [na foto], não constam nos 22 nomes chamados.

A Dinamarca irá defrontar, nestes dois últimos jogos de apuramento para o Euro 2024, a Eslovénia e a Irlanda do Norte. A seleção luta pelo apuramento, encontrando-se empatada com a Eslovénia, com 19 pontos, na liderança do Grupo H.

O lateral-direito do Benfica, Alexander Bah, que habitualmente é convocado, não tem o seu nome na lista devido a lesão. Já Hjulmand, do Sporting, sai da convocatória por opção do treinador.

De referir que a Federação de Futebol Dinamarquesa anunciou que poderão vir a ser chamados entre um a três jogadores durante a semana, havendo ainda esperança para a convocatória do médio leonino.