Com um golo madrugador, aos 63 segundos, a Bélgica libertou-se da pressão que trazia da derrota com a Eslováquia e arrancou para uma boa exibição em Colónia, com total domínio sobre a Roménia que, na ronda inaugural, tinha batido a Ucrânia por 3-0. Fica, assim, tudo em aberto no Grupo E, com todas as quatro equipas a somar três pontos ao fim de dois jogos. O capitão Kevin de Bruyne acabou por confirmar o triunfo dos Diabos Vermelhos na segunda parte, depois de mais um golo anulado a Lukaku, o terceiro neste torneio.

Confira o FILME DO JOGO

Foi a Bélgica que deu o pontapé de saída e, depois, demorou pouco mais de um minuto para chegar ao primeiro golo nesta fase final. Doku, sobre a esquerda, encontra Lukaku na área e o avançado amortece a bola para a entrada da área onde surgiu Tielemans a rematar de primeira para as redes de Nitã. Não foi o golo mais rápido do Europeu porque o albanês Bajrami já tinha marcado aos 27 segundos, mas foi o mais rápido da Bélgica em fases finais.

Em dois tempos, a Bélgica sacudia a pressão e partia para uma exibição segura. A Roménia até reagiu rápida e até podia ter empatado, logo a seguir, na sequência de uma cabeçada de Dragusin, mas Casteels defendeu junto à barra. Os Diabos Vermelhos assumiram, depois, o controlo do jogo, com uma elevada posse de bola, com Doku, que tinha comprometido no primeiro jogo, a oferecer muita profundidade no corredor esquerdo.

Até ao intervalo, a Bélgica teve novas oportunidades, com remates de Lukaku e também de Lubébakio e o resultado, nesta altura, era até lisonjeiro para os romenos que só voltaram a assustar Casteels já muito perto do intervalo, numa arrancada de Dragus.

A segunda parte foi totalmente diferente. A Bélgica, que chegou a ter uma posse de bola superior a setenta por cento na primeira parte, ofereceu a bola à Roménia na segunda, mas ficou com muito mais espaço para as transições rápidas e, num ápice, duplicou o número de remates.

Cada vez que a Roménia subia no terreno, a Bélgica criava uma oportunidade de golo e Lukaku chegou mesmo a festejar, após grande passe de De Bruyne, mas o golo foi anulado por um joelho do avançado da Roma que já tinha visto dois golos anulados na derrota com a Eslováquia.

A verdade é que a Bélgica, apesar de ter menos bola, continuava a rematar mais e acabou mesmo por chegar ao segundo golo, aos 79 minutos. Bola longa de Casteels, com De Bruyne a fugir a toda a gente, a entrar na área e a bater Nitã. Um golo que dava ainda maior tranquilidade à Bélgica e que lhe permitia ascender ao segundo lugar do grupo, pela diferença de golos.

Fica, assim, tudo em aberto no Grupo E, antes da última jornada, em que a Bélgica vai defrontar a Ucrânia e a Roménia vai medir forças com a Eslováquia.

A figura do jogo: Kevin de Bruyne e mais dez

Grande exibição do capitão da Bélgica, mais do que nunca, o grande líder dos Diabos Vermelhos. Depois de uma época marcada por uma grave lesão, o número 10 regressou em grande em janeiro, ajudando o Manchester City a reconquistar o título com uma média de uma assistência por jogo e chega a este Europeu em plena forma.

Esta noite foi ele que sentenciou o jogo, com o segundo golo da Bélgica, mas a verdade é que esteve sempre muito em jogo. Já tinha tido outras oportunidades para marcar, fez a assistência para Lukaku, num golo que foi anulado por centímetros.

Basta olhar para os números do capitão da Bélgica. fez cinco remates, três deles enquadrados, fez três dribles bem sucedidos, três passes-chave, quatro desarmes e ganhou doze dos dezassete duelos em que foi protagonista.

Momento: golo madrugador de Tielemans

A Bélgica entrou para este jogo sob uma tremenda pressão, ditada pela surpreendente derrota, na ronda inaugural, diante da Eslováquia (0-1), no tal jogo em que foram anulados dois golos a Lukaku. No entanto, essa pressão esvaziou-se aos 63 segundos deste jogo, quando Tielemans, num lance desenhado por Doku e Lukaku, marcou o primeiro golo do jogo. Um golo que permitiu à Bélgica partir para uma exibição bem mais tranquila.