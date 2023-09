A Noruega, de Fredrik Aursnes, somou esta noite a segunda vitória consecutiva no grupo A da fase de qualificação para o Euro 2024, frente à Geórgia, por 2-1.

O médio do Benfica foi titular na equipa nórdica e viu Erling Haaland – quem mais? – abrir o marcador aos 25 minutos, servido por Antonio Nusa.

Oito minutos depois, Martin Odegaard, novamente assistido por Nusa, fez o 2-0. A Geórgia ainda reduziu nos descontos, por intermédio de Budu Zivzivadze.

No mesmo grupo, a Espanha goleou o Chipre por 6-0, numa partida que se jogou em Granada.

Yamine Lamal, jovem prodígio do Barcelona, bateu mais um marco impressionante: com 16 anos, tornou-se no futebolista mais jovem de sempre a ser titular pela la roja.

Marcaram para a Espanha Gavi (18m), Mikel Merino (33m), Joselu (70m), Ferran Torres (73m e 83m) e Alex Baena (77m).

Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, não saiu do banco.

A Escócia é líder isolada deste grupo A, com cinco vitórias em outros tantos jogos. A Espanha, com menos uma partida, está em segundo, com nove pontos. A Noruega tem sete.