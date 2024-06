A polícia alemã matou um afegão que esfaqueou quatro pessoas na passada sexta-feira, no dia de abertura do Euro 2024, na pequena cidade de Wolmirstedt.

Segundo conta o Bild, o agressor, de nacionalidade afegã, de 27 anos, começou por matar um compatriota, com uma arma branca, num complexo de casas pré-fabricadas, nos arredores da cidade.

O suspeito saiu depois para a rua, com uma faca na mão e foi ameaçando várias pessoas junto a um jardim. Já com a polícia em alerta, o suspeito esfaqueou mais três pessoas que estavam a assistir ao Alemanha-Escócia, que tinha acabado de começar, num ecrã montado num jardim de uma casa particular.

Um homem de 75 anos e uma mulher de 50 ficaram com ferimentos graves, enquanto um terceiro indivíduo, um homem de 56 anos, sofreu apenas ferimentos superficiais.

A polícia chegou logo a seguir ao local do crime, o afegão ainda tentou esfaquear um dos polícias e acabou por ser baleado por outro.

O agressor ainda foi transportado com vida para o hospital, mas acabou por morrer à chegada.