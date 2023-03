Na reedição da final do Euro 2020, a Inglaterra derrotou a Itália por 2-1, em pleno Diego Armando Maradona, numa partida da primeira jornada do grupo C da fase de apuramento para o Euro 2024.



A seleção dos «Três Leões» teve um início de sonho e aos 13 minutos abriu o marcador graças a um golo de Declan Rice na sequência de um canto. Em cima do intervalo, Harry Kane entrou para a história da seleção nacional inglesa. O avançado do Tottenham fez o 2-0, de penálti, e chegou aos 54 golos, superando Wayne Rooney como o melhor marcador da história do seu país.



A campeão da Europa ainda conseguiu reduzir aos 56 minutos pelo estreante Retegui, jovem que nunca jogou em Itália e alinha no Tigres por empréstimo do Boca Juniors. Luke Shaw ainda foi expulso nos minutos finais por acumulação de cartões amarelos, mas o resultado não se alterou.

No outro jogo deste grupo, a Macedónia do Norte derrotou Malta por 2-1.