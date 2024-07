Depois da investigação, o castigo. O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA decidiu sancionar o futebolista inglês Jude Bellingham com um jogo de suspensão. Porém, a sanção não tem efeitos imediatos e o atleta pode defrontar a Suíça, nos quartos de final do Euro 2024.

Em comunicado, a UEFA informa que decidiu «castigar o jogador Jude Bellingham com uma multa de 30 mil euros e suspendê-lo por um jogo das competições UEFA para o qual ele seja elegível, por violar as regras básicas de conduta decente», mas acrescenta que «a suspensão em questão não tem efeitos imediatos, estando sujeita a um período probatório de um ano, a partir da data da decisão».

Em causa, está um gesto de Bellingham após o golo que marcou e que ditou o 1-1 no Inglaterra-Eslováquia, em tempo de compensação, nos oitavos de final do Euro 2024 (os ingleses venceriam no prolongamento, por 2-1). Depois do golaço, Bellingham levou a mão direita perto do órgão sexual, nos festejos.

No domingo, após o jogo, Bellingham recorreu às redes sociais para desmentir que o objetivo fosse ofender a seleção eslovaca. «Um gesto de piada interna para alguns amigos próximos que estavam no jogo. Nada além de respeito pela forma como a seleção da Eslováquia jogou esta noite», escreveu o médio do Real Madrid no X.

A UEFA multou ainda a Federação Inglesa de Futebol em dez mil euros «por distúrbios na multidão» e em mil euros por «pirotecnia».

A Inglaterra defronta a Suíça no sábado, a partir das 17 horas, em Düsseldorf, num jogo que tem transmissão na TVI e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.