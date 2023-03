A Islândia alcançou a primeira vitória no grupo J, o mesmo de Portugal, da fase de apuramento para o Euro 2024. Os «vikings» golearam o Liechtenstein por 7-0, fora de portas.



O jogo começou praticamente com o golo islandês. Aos três minutos já Olafsson tinha feito o 1-0 e o encontro ficou praticamente sentenciado com o 2-0, anotado por Haraldsson, aos 38 minutos.



Na segunda parte a Islândia chegou com naturalidade à goleada. Gunnarsson destacou-se como figura da partida e marcou um hat-trick (48m, 68m e 73m) antes de Andri Gudjohnsen, filho de Eidur Gudjohnsen, fez o 6-0 e Ellertsson fixou o resultado final.



Desta forma, a Islândia igualou à condição Portugal e Bósnia no primeiro lugar - portugueses e bósnios ainda vão entrar em campo este domingo.